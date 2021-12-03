Науковці Волині отримають стипендії Кабміну
Сьогодні, 17:59
Семеро молодих представників Волинського національного університету імені Лесі Українки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Так, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки оприлюднив перелік молодих вчених, які отримуватимуть державні виплати. Серед них – волиняни:
Коструба Наталія Сергіївна, доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології;
Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології;
Павлов Костянтин Володимирович, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, д.е.н., професор;
Смітюх Олександр Вікторович, кандидат хімічних наук, старший лаборант кафедри хімії та технологій факультету хімії, екології та фармації;
Теслюк Софія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів;
Фіщук Оксана Сергіївна, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, заступник декана з виховної роботи;
Хомюк Наталія Леонідівна, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, доктор економічних наук.
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Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Так, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки оприлюднив перелік молодих вчених, які отримуватимуть державні виплати. Серед них – волиняни:
Коструба Наталія Сергіївна, доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології;
Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології;
Павлов Костянтин Володимирович, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, д.е.н., професор;
Смітюх Олександр Вікторович, кандидат хімічних наук, старший лаборант кафедри хімії та технологій факультету хімії, екології та фармації;
Теслюк Софія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів;
Фіщук Оксана Сергіївна, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, заступник декана з виховної роботи;
Хомюк Наталія Леонідівна, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, доктор економічних наук.
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