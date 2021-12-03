Науковці Волині отримають стипендії Кабміну

Науковці Волині отримають стипендії Кабміну
Семеро молодих представників Волинського національного університету імені Лесі Українки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Так, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки оприлюднив перелік молодих вчених, які отримуватимуть державні виплати. Серед них – волиняни:

Коструба Наталія Сергіївна, доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології;

Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології;

Павлов Костянтин Володимирович, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, д.е.н., професор;

Смітюх Олександр Вікторович, кандидат хімічних наук, старший лаборант кафедри хімії та технологій факультету хімії, екології та фармації;

Теслюк Софія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів;

Фіщук Оксана Сергіївна, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, заступник декана з виховної роботи;

Хомюк Наталія Леонідівна, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, доктор економічних наук.

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Теги: стипендії Кабміну, науковці, Волинь
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