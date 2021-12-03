Науковці Волині отримають стипендії Кабміну





Про це Юрій Погуляйко.



Так, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки оприлюднив перелік молодих вчених, які отримуватимуть державні виплати. Серед них – волиняни:



Коструба Наталія Сергіївна, доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології;



Макарук Лариса Леонідівна, доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології;



Павлов Костянтин Володимирович, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, д.е.н., професор;



Смітюх Олександр Вікторович, кандидат хімічних наук, старший лаборант кафедри хімії та технологій факультету хімії, екології та фармації;



Теслюк Софія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів;



Фіщук Оксана Сергіївна, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, заступник декана з виховної роботи;



Хомюк Наталія Леонідівна, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, доктор економічних наук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Семеро молодих представників Волинського національного університету імені Лесі Українки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.Про це повідомляє голова Волинської ОВАТак, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки оприлюднив перелік молодих вчених, які отримуватимуть державні виплати. Серед них – волиняни:, доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології;доктор філологічних наук, декан факультету іноземної філології;професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, д.е.н., професор;, кандидат хімічних наук, старший лаборант кафедри хімії та технологій факультету хімії, екології та фармації;, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів;, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, заступник декана з виховної роботи;, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, доктор економічних наук.

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