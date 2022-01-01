В Україну йде новий циклон: очікують погіршення погоди

В Україну йде новий циклон: очікують погіршення погоди
Завтра, 18 листопада, в Україні очікується холодна погода з ожеледицею на дорогах, а у суботу прийде новий циклон, який принесе нову порцію опадів та сильний вітер.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Так, за її словами, 18 листопада холодна погода домінуватиме повсюди в Україні. Протягом дня очікується максимально від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

"Вогка погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах слизьку ожеледицю", - зазначила вона.

За прогнозом синоптика, мокрий сніг випадатиме найближчої ночі на сході та в багатьох центральних областях України. Завтра вдень мокрий сніг очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини.

"У суботу до нас в Україну розминається черговий циклон, тому підійде свіжа порція снігу, на сході та півдні - дощу. Скрізь із сильним вітром!" - попередила синоптик.

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Теги: погода, сніг
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