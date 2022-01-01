У ДТП загинув поліцейський з Волині

Тороканець Іван Петрович.



Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Поліцейському було лише 35 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина і двоє малолітніх дітей.



Інформаційне агентство ВолиньPost та поліція Волинської області висловлюють щирі співчуття родині та близьким!



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