У ДТП загинув поліцейський з Волині

У ДТП загинув поліцейський з Волині
Сьогодні, 17 листопада, внаслідок ДТП у Володимирському районі загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції Володимирського районного управління Тороканець Іван Петрович.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Поліцейському було лише 35 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина і двоє малолітніх дітей.

Інформаційне агентство ВолиньPost та поліція Волинської області висловлюють щирі співчуття родині та близьким!

Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!

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Теги: Іван Тороканець
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