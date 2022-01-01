У ДТП загинув поліцейський з Волині
Сьогодні, 16:26
Сьогодні, 17 листопада, внаслідок ДТП у Володимирському районі загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції Володимирського районного управління Тороканець Іван Петрович.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Поліцейському було лише 35 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина і двоє малолітніх дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost та поліція Волинської області висловлюють щирі співчуття родині та близьким!
Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Поліцейському було лише 35 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина і двоє малолітніх дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost та поліція Волинської області висловлюють щирі співчуття родині та близьким!
Поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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