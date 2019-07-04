На війні із Росією загинув лучанин Роман Грицюк

На війні із Росією загинув лучанин Роман Грицюк
Лучанин Грицюк Роман Степанович загинув у бою із російськими окупантами.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

37-річний солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду гранатометника.

Він загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Грицюк, Луцьк, загиблий
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