На війні із Росією загинув лучанин Роман Грицюк
Сьогодні, 15:23
Лучанин Грицюк Роман Степанович загинув у бою із російськими окупантами.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
37-річний солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду гранатометника.
Він загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
37-річний солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду гранатометника.
Він загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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