На війні із Росією загинув лучанин Роман Грицюк

Грицюк Роман Степанович загинув у бою із російськими окупантами.



Про це Ігор Поліщук.



37-річний солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду гранатометника.



Він загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанинзагинув у бою із російськими окупантами.Про це повідомив мер Луцька37-річний солдат був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня до складу військової частини на посаду гранатометника.Він загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

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