Ректор ВНУ показав свої фото зі студентських років
Сьогодні, 21:34
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав здобувачів освіти із Міжнародним днем студентів.
Привітання та світлини Анатолій Цьось опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Студенти 1986-1989 та 2020-2022 років. Незважаючи на зовнішні відмінності, спільними залишаються оптимізм, активність, взаємодопомога, любов до обраної спеціальності та закладу вищої освіти", - підписав світлини Анатолій Цьось.
Фото свого студентства ректор розмістив почергово із світлинами із сучасними студентами:
Також ректор найбільшого університету Волині привітав студентів з їхнім святом.
"Щиро вітаю всіх (колишніх студентів не буває) з Міжнародним днем студента! Бажаю здоров’я, успіху, реалізації намічених планів та добробуту. Якісно навчайтесь, допомагайте Збройним силам і Україна обов’язково переможе", - йдеться у дописі.
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Привітання та світлини Анатолій Цьось опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Студенти 1986-1989 та 2020-2022 років. Незважаючи на зовнішні відмінності, спільними залишаються оптимізм, активність, взаємодопомога, любов до обраної спеціальності та закладу вищої освіти", - підписав світлини Анатолій Цьось.
Фото свого студентства ректор розмістив почергово із світлинами із сучасними студентами:
Також ректор найбільшого університету Волині привітав студентів з їхнім святом.
"Щиро вітаю всіх (колишніх студентів не буває) з Міжнародним днем студента! Бажаю здоров’я, успіху, реалізації намічених планів та добробуту. Якісно навчайтесь, допомагайте Збройним силам і Україна обов’язково переможе", - йдеться у дописі.
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