Ректор ВНУ показав свої фото зі студентських років

Ректор ВНУ показав свої фото зі студентських років
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось привітав здобувачів освіти із Міжнародним днем студентів.

Привітання та світлини Анатолій Цьось опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Студенти 1986-1989 та 2020-2022 років. Незважаючи на зовнішні відмінності, спільними залишаються оптимізм, активність, взаємодопомога, любов до обраної спеціальності та закладу вищої освіти", - підписав світлини Анатолій Цьось.

Фото свого студентства ректор розмістив почергово із світлинами із сучасними студентами:



Також ректор найбільшого університету Волині привітав студентів з їхнім святом.

"Щиро вітаю всіх (колишніх студентів не буває) з Міжнародним днем студента! Бажаю здоров’я, успіху, реалізації намічених планів та добробуту. Якісно навчайтесь, допомагайте Збройним силам і Україна обов’язково переможе", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День студента, ВНУ імені Лесі Українки, Анатолій Цьось
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкрили оновлений неонатальний центр для немовлят-«поспішайок». ФОТО
Сьогодні, 22:17
Ректор ВНУ показав свої фото зі студентських років
Сьогодні, 21:34
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення контрафактних цигарок. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
На війні із Росією загинув 42-річний волинянин Віктор Крутій
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Які спеціальності відкриє Лесин виш у 2022 році Які спеціальності відкриє Лесин виш у 2022 році
02 лютий, 12:50
Навчання та робота: ВНУ та «Інвестор» підписали договір про дуальну освіту. ФОТО Навчання та робота: ВНУ та «Інвестор» підписали договір про дуальну освіту. ФОТО
19 березень, 2021, 08:55
У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників У Лесиному виші преміювали три сотні найкращих працівників
26 січень, 2021, 15:09
Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
08 липень, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили оновлений неонатальний центр для немовлят-«поспішайок». ФОТО
Сьогодні, 22:17
 0
Ректор ВНУ показав свої фото зі студентських років
Сьогодні, 21:34
 0
На Волині викрили підпільний цех з виготовлення контрафактних цигарок. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
На війні із Росією загинув 42-річний волинянин Віктор Крутій
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8