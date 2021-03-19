Ректор ВНУ показав свої фото зі студентських років

Анатолій Цьось привітав здобувачів освіти із Міжнародним днем студентів.



Привітання та світлини Анатолій Цьось опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.



"Студенти 1986-1989 та 2020-2022 років. Незважаючи на зовнішні відмінності, спільними залишаються оптимізм, активність, взаємодопомога, любов до обраної спеціальності та закладу вищої освіти", - підписав світлини Анатолій Цьось.



Фото свого студентства ректор розмістив почергово із світлинами із сучасними студентами:







Також ректор найбільшого університету Волині привітав студентів з їхнім святом.



"Щиро вітаю всіх (колишніх студентів не буває) з Міжнародним днем студента! Бажаю здоров’я, успіху, реалізації намічених планів та добробуту. Якісно навчайтесь, допомагайте Збройним силам і Україна обов’язково переможе", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українкипривітав здобувачів освіти із Міжнародним днем студентів.Привітання та світлини Анатолій Цьось опублікував на своїй сторінці у фейсбуці."Студенти 1986-1989 та 2020-2022 років. Незважаючи на зовнішні відмінності, спільними залишаються оптимізм, активність, взаємодопомога, любов до обраної спеціальності та закладу вищої освіти", - підписав світлини Анатолій Цьось.Фото свого студентства ректор розмістив почергово із світлинами із сучасними студентами:Також ректор найбільшого університету Волині привітав студентів з їхнім святом."Щиро вітаю всіх (колишніх студентів не буває) з Міжнародним днем студента! Бажаю здоров’я, успіху, реалізації намічених планів та добробуту. Якісно навчайтесь, допомагайте Збройним силам і Україна обов’язково переможе", - йдеться у дописі.

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