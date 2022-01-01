На війні із Росією загинув 42-річний волинянин Віктор Крутій

Віктор Крутій.



Про це Олег Савчук.



«Невимовно жаль, що життя наших земляків, знайомих, сусідів, рідних та близьких забирає війна. Щиро співчуваю родині у їхній гіркій втраті. Вічна пам‘ять та слава нашому Герою», - йдеться в дописі.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув 42-річний військовий з ВолиніПро це повідомляє сільський голова Поромівської територіальної громади«Невимовно жаль, що життя наших земляків, знайомих, сусідів, рідних та близьких забирає війна. Щиро співчуваю родині у їхній гіркій втраті. Вічна пам‘ять та слава нашому Герою», - йдеться в дописі.

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