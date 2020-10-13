На Волині затримали чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії, живучи в Білорусі

63-річний уродженець Луганщини виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України. Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні з приводу цього інциденту.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Встановили, що чоловік, виїхавши у Білорусь, систематично поширював у російській соціальній мережі агітаційні публікації із наративами «руского міра», виправдовував та підтримував дії РФ проти України.Коли громадянин повернувся в Україну, його затримали на Волині і повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.Тепер же він постане перед судом, який і обере йому міру покарання.