«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку

«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку
Учора, 17 листопада, у нічному клубі Versailles влаштували вечірку із багатолюдною дискотекою до Дня студента.

Така подія обурила велику кількість людей, але і зібрала повний зал тих, хто прийшов розважатися.

«Приходь та відпочивай як було у мирний час», – написали у анонсі до вечірки її організатори «Party Lutsk» в інстаграмі.

Вже під час вечірки одну зі світлин з вечірки підписали словами: «Дякуємо ЗСУ за те, що можемо відпочивати».

«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку


Зауважимо, що засновник «Party Lutsk» – студент ЛНТУ Віктор Церпіш. До сьогодні, 18 листопада, він був радником голови Луцької районної ради Олександра Омельчука на громадських засадах.

Віктор Церпіш
Віктор Церпіш


Сьогодні ж на сторінці райради з'явилося повідомлення про те, що Омельчук звільнив його з посади.

«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», – написали на сторінці Луцької районної ради.

Квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень.

Частину зібраних коштів організатори обіцяли спрямувати на придбання ударно-розвідувального безпілотного комплексу «PUNISHER» і на потреби хлопців, які зараз служать в ОЗСП «Любарт» ССО.

Утім на запитання Інформаційного агентства ВолиньPost про те, скільки коштів перерахують чи витратять на потреби війська, адміністратори сторінки в обідню пору наступного дня після вечірки відповіли, що «всі деталі будуть згодом».

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Теги: Versailles, вечірка
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