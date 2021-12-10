«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку





Така подія обурила велику кількість людей, але і зібрала повний зал тих, хто прийшов розважатися.



«Приходь та відпочивай як було у мирний час», – написали у анонсі до вечірки її організатори «Party Lutsk» в інстаграмі.



Вже під час вечірки одну зі світлин з вечірки підписали словами: «Дякуємо ЗСУ за те, що можемо відпочивати».







Зауважимо, що засновник «Party Lutsk» – студент ЛНТУ Віктор Церпіш. До сьогодні, 18 листопада, він був радником голови Луцької районної ради Олександра Омельчука на громадських засадах.



Віктор Церпіш



Сьогодні ж на сторінці райради з'явилося повідомлення про те, що Омельчук звільнив його з посади.



«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», –



Квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень.



Частину зібраних коштів організатори обіцяли спрямувати на придбання ударно-розвідувального безпілотного комплексу «PUNISHER» і на потреби хлопців, які зараз служать в ОЗСП «Любарт» ССО.



Утім на запитання Інформаційного агентства ВолиньPost про те, скільки коштів перерахують чи витратять на потреби війська, адміністратори сторінки в обідню пору наступного дня після вечірки відповіли, що «всі деталі будуть згодом».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 17 листопада, у нічному клубі Versailles влаштували вечірку із багатолюдною дискотекою до Дня студента.Така подія обурила велику кількість людей, але і зібрала повний зал тих, хто прийшов розважатися.«Приходь та відпочивай як було у мирний час», – написали у анонсі до вечірки її організатори «Party Lutsk» в інстаграмі.Вже під час вечірки одну зі світлин з вечірки підписали словами: «Дякуємо ЗСУ за те, що можемо відпочивати».Зауважимо, що засновник «Party Lutsk» – студент ЛНТУ. До сьогодні, 18 листопада, він був радником голови Луцької районної радина громадських засадах.Сьогодні ж на сторінці райради з'явилося повідомлення про те, що Омельчук звільнив його з посади.«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», – написали на сторінці Луцької районної ради.Квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень.Частину зібраних коштів організатори обіцяли спрямувати на придбання ударно-розвідувального безпілотного комплексу «PUNISHER» і на потреби хлопців, які зараз служать в ОЗСП «Любарт» ССО.Утім на запитанняпро те, скільки коштів перерахують чи витратять на потреби війська, адміністратори сторінки в обідню пору наступного дня після вечірки відповіли, що «всі деталі будуть згодом».

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