«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку
Сьогодні, 13:29
Учора, 17 листопада, у нічному клубі Versailles влаштували вечірку із багатолюдною дискотекою до Дня студента.
Така подія обурила велику кількість людей, але і зібрала повний зал тих, хто прийшов розважатися.
«Приходь та відпочивай як було у мирний час», – написали у анонсі до вечірки її організатори «Party Lutsk» в інстаграмі.
Вже під час вечірки одну зі світлин з вечірки підписали словами: «Дякуємо ЗСУ за те, що можемо відпочивати».
Зауважимо, що засновник «Party Lutsk» – студент ЛНТУ Віктор Церпіш. До сьогодні, 18 листопада, він був радником голови Луцької районної ради Олександра Омельчука на громадських засадах.
Сьогодні ж на сторінці райради з'явилося повідомлення про те, що Омельчук звільнив його з посади.
«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», – написали на сторінці Луцької районної ради.
Квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень.
Частину зібраних коштів організатори обіцяли спрямувати на придбання ударно-розвідувального безпілотного комплексу «PUNISHER» і на потреби хлопців, які зараз служать в ОЗСП «Любарт» ССО.
Утім на запитання Інформаційного агентства ВолиньPost про те, скільки коштів перерахують чи витратять на потреби війська, адміністратори сторінки в обідню пору наступного дня після вечірки відповіли, що «всі деталі будуть згодом».
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Така подія обурила велику кількість людей, але і зібрала повний зал тих, хто прийшов розважатися.
«Приходь та відпочивай як було у мирний час», – написали у анонсі до вечірки її організатори «Party Lutsk» в інстаграмі.
Вже під час вечірки одну зі світлин з вечірки підписали словами: «Дякуємо ЗСУ за те, що можемо відпочивати».
Зауважимо, що засновник «Party Lutsk» – студент ЛНТУ Віктор Церпіш. До сьогодні, 18 листопада, він був радником голови Луцької районної ради Олександра Омельчука на громадських засадах.
Сьогодні ж на сторінці райради з'явилося повідомлення про те, що Омельчук звільнив його з посади.
«Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни», – написали на сторінці Луцької районної ради.
Квитки заздалегідь продавали за 170 гривень, на касі у день події – за 200 гривень.
Частину зібраних коштів організатори обіцяли спрямувати на придбання ударно-розвідувального безпілотного комплексу «PUNISHER» і на потреби хлопців, які зараз служать в ОЗСП «Любарт» ССО.
Утім на запитання Інформаційного агентства ВолиньPost про те, скільки коштів перерахують чи витратять на потреби війська, адміністратори сторінки в обідню пору наступного дня після вечірки відповіли, що «всі деталі будуть згодом».
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