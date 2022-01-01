ДТП на мосту у Луцьку: поліція розповіла деталі. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Сьогодні, 18 листопада, у Луцьку на вулиці Перемоги водійка автомобіля Mitsubishi не дотрималась безпечної швидкості руху та виїхала на зустрічну смугу. В результаті чого скоїла зіткнення з транспортним засобом марки Mercedes і надалі здійснила ще одне зіткнення, з авто марки Toyota.
Про це розповідають у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Обидва транспортних засоби рухалися на зустріч автомобілю Mitsubishi.
Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На винуватицю автопригоди поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це розповідають у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Обидва транспортних засоби рухалися на зустріч автомобілю Mitsubishi.
Внаслідок ДТП автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На винуватицю автопригоди поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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