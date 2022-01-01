У Нововолинську на міському кладовищі буде «Алея слави Героїв»

У Нововолинську на міському кладовищі буде «Алея слави Героїв»
18-го листопада на засіданні виконкому ухвалили рішення про виділення кварталу №6 на кладовищі у Нововолинську в районі шахти №2 для поховання загиблих Героїв.

Про це пише БУГ.

З проханням створення «Алеї слави Героїв»звернувся керівник громадської організації «Незламні нововолинці» Володимир Демчук та рідні загиблих воїнів.

«Місце, де поховані наші Захисники, має бути сакральним. Наш обов’язок – пам’ятати, шанувати та належно доглядати за могилами загиблих Героїв», – сказав міський голова Нововолинська.

За облаштування та благоустрій «Алеї слави Героїв» відповідатиме виробниче управління комунального господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM
Сьогодні, 15:05
У Нововолинську на міському кладовищі буде «Алея слави Героїв»
Сьогодні, 14:43
ДТП на мосту у Луцьку: поліція розповіла деталі. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО
Сьогодні, 13:49
«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку
Сьогодні, 13:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM
Сьогодні, 15:05
 0
У Нововолинську на міському кладовищі буде «Алея слави Героїв»
Сьогодні, 14:43
 0
ДТП на мосту у Луцьку: поліція розповіла деталі. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 0
«Відпочивай як у мирний час»: у луцькому нічному клубі Versailles влаштували гучну вечірку
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8