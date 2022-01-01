У Нововолинську на міському кладовищі буде «Алея слави Героїв»





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З проханням створення «Алеї слави Героїв»звернувся керівник громадської організації «Незламні нововолинці» Володимир Демчук та рідні загиблих воїнів.



«Місце, де поховані наші Захисники, має бути сакральним. Наш обов’язок – пам’ятати, шанувати та належно доглядати за могилами загиблих Героїв», – сказав міський голова Нововолинська.



За облаштування та благоустрій «Алеї слави Героїв» відповідатиме виробниче управління комунального господарства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-го листопада на засіданні виконкому ухвалили рішення про виділення кварталу №6 на кладовищі у Нововолинську в районі шахти №2 для поховання загиблих Героїв.Про це пише БУГ З проханням створення «Алеї слави Героїв»звернувся керівник громадської організації «Незламні нововолинці» Володимир Демчук та рідні загиблих воїнів.«Місце, де поховані наші Захисники, має бути сакральним. Наш обов’язок – пам’ятати, шанувати та належно доглядати за могилами загиблих Героїв», – сказав міський голова Нововолинська.За облаштування та благоустрій «Алеї слави Героїв» відповідатиме виробниче управління комунального господарства.

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