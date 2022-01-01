Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM





Отже, вони є на таких ділянках:



- проспекту Відродження;

- вулиці Конякіна;

- вулиці Львівської;

- вулиці Ковельської;

- вулиці Рівненської;

- вулиці Набережної.



Ці місця визначили на підставі проведеного аналізу аварійності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульна поліція нагадала, де у Луцьку вимірюється швидкість руху за допомогою приладів TruCAM.Отже, вони є на таких ділянках:- проспекту Відродження;- вулиці Конякіна;- вулиці Львівської;- вулиці Ковельської;- вулиці Рівненської;- вулиці Набережної.Ці місця визначили на підставі проведеного аналізу аварійності.

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