Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM
Сьогодні, 15:05
Патрульна поліція нагадала, де у Луцьку вимірюється швидкість руху за допомогою приладів TruCAM.
Отже, вони є на таких ділянках:
- проспекту Відродження;
- вулиці Конякіна;
- вулиці Львівської;
- вулиці Ковельської;
- вулиці Рівненської;
- вулиці Набережної.
Ці місця визначили на підставі проведеного аналізу аварійності.
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Отже, вони є на таких ділянках:
- проспекту Відродження;
- вулиці Конякіна;
- вулиці Львівської;
- вулиці Ковельської;
- вулиці Рівненської;
- вулиці Набережної.
Ці місця визначили на підставі проведеного аналізу аварійності.
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