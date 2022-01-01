Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM

Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM
Патрульна поліція нагадала, де у Луцьку вимірюється швидкість руху за допомогою приладів TruCAM.

Отже, вони є на таких ділянках:

- проспекту Відродження;
- вулиці Конякіна;
- вулиці Львівської;
- вулиці Ковельської;
- вулиці Рівненської;
- вулиці Набережної.

Ці місця визначили на підставі проведеного аналізу аварійності.

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Теги: TruCAM, Луцьк, патрульна поліція
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