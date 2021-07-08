СБУ викрила онлайн-казино, яке перерахувало до Росії майже 3 мільярди гривень





Про це



Спецслужба називає викриття цього казино «безпрецедентною спецоперацією з документування і блокування організованого злочинного угруповання».



За даними кіберфахівців СБУ, казино створили російські громадяни, а до цього угруповання входили громадяни України та РФ. Гроші до росії виводили через криптоперекази.



Українці в цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговувального персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. А ще вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи онлайн-казино.



Зрештою СБУ не лише повністю заблокувала онлайн-казино, але й унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем. Десятьом організаторам і учасникам угруповання повідомили про підозру. Серед них є 5 громадян України і 5 — рф.



Фігурантам інкримінують три статті кримінального кодексу: ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1, ч. 2 ст. 209. Максимальне покарання, яке їм загрожує, — 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу незаконного онлайн-казино, яке перерахувало до Росії майже 3 мільярди гривень.Про це йдеться на сайті СБУ.Спецслужба називає викриття цього казино «безпрецедентною спецоперацією з документування і блокування організованого злочинного угруповання».За даними кіберфахівців СБУ, казино створили російські громадяни, а до цього угруповання входили громадяни України та РФ. Гроші до росії виводили через криптоперекази.Українці в цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговувального персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. А ще вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи онлайн-казино.Зрештою СБУ не лише повністю заблокувала онлайн-казино, але й унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем. Десятьом організаторам і учасникам угруповання повідомили про підозру. Серед них є 5 громадян України і 5 — рф.Фігурантам інкримінують три статті кримінального кодексу: ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1, ч. 2 ст. 209. Максимальне покарання, яке їм загрожує, — 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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