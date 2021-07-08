СБУ викрила онлайн-казино, яке перерахувало до Росії майже 3 мільярди гривень
Сьогодні, 15:47
Служба безпеки України викрила і заблокувала роботу незаконного онлайн-казино, яке перерахувало до Росії майже 3 мільярди гривень.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Спецслужба називає викриття цього казино «безпрецедентною спецоперацією з документування і блокування організованого злочинного угруповання».
За даними кіберфахівців СБУ, казино створили російські громадяни, а до цього угруповання входили громадяни України та РФ. Гроші до росії виводили через криптоперекази.
Українці в цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговувального персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. А ще вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи онлайн-казино.
Зрештою СБУ не лише повністю заблокувала онлайн-казино, але й унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем. Десятьом організаторам і учасникам угруповання повідомили про підозру. Серед них є 5 громадян України і 5 — рф.
Фігурантам інкримінують три статті кримінального кодексу: ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1, ч. 2 ст. 209. Максимальне покарання, яке їм загрожує, — 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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Про це йдеться на сайті СБУ.
Спецслужба називає викриття цього казино «безпрецедентною спецоперацією з документування і блокування організованого злочинного угруповання».
За даними кіберфахівців СБУ, казино створили російські громадяни, а до цього угруповання входили громадяни України та РФ. Гроші до росії виводили через криптоперекази.
Українці в цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговувального персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. А ще вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи онлайн-казино.
Зрештою СБУ не лише повністю заблокувала онлайн-казино, але й унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем. Десятьом організаторам і учасникам угруповання повідомили про підозру. Серед них є 5 громадян України і 5 — рф.
Фігурантам інкримінують три статті кримінального кодексу: ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1, ч. 2 ст. 209. Максимальне покарання, яке їм загрожує, — 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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