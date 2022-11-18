Росія вчора випустила по Україні крилату ракету з імітатором ядерної боєголовки, – Defense Express
Сьогодні, 15:49
Над Києвом 17 листопада було збито дві російські крилаті ракети X-55. В одній із них не було бойової частини, а замість неї було «прикручено» блок, який є імітатором ядерної боєголовки.
Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела, пише Слово і Діло.
Тобто, пояснює видання, росіяни взяли ракету Х-55, прибрали з неї ядерну боєголовку і натомість поставили порожню «болванку».
Зазвичай, Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це неядерна модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з класичною вибухівкою. А саме Х-55 – це радянська ракета, яка спочатку розроблялася як носій ядерної зброї. Звичайна і ядерна боєголовка конструктивно відрізняються між собою: тому росіяни не змогли вставити в Х-55 звичайну боєголовку і запустили ракету з порожньою «болванкою».
Такі дії експерти пояснюють тим, що для забезпечення виконання наказу «зверху» та масованості удару в хід пішли ракети Х-55 з імітатором ядерної боєголовки. Такий варіант може говорити про те, що запас крилатих ракет у Росії «наближається до критичної позначки».
Ще одне можливе пояснення – росіяни спеціально використали Х-55 із «порожнім» імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження протиповітряної оборони України.
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Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела, пише Слово і Діло.
Тобто, пояснює видання, росіяни взяли ракету Х-55, прибрали з неї ядерну боєголовку і натомість поставили порожню «болванку».
Зазвичай, Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це неядерна модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку з класичною вибухівкою. А саме Х-55 – це радянська ракета, яка спочатку розроблялася як носій ядерної зброї. Звичайна і ядерна боєголовка конструктивно відрізняються між собою: тому росіяни не змогли вставити в Х-55 звичайну боєголовку і запустили ракету з порожньою «болванкою».
Такі дії експерти пояснюють тим, що для забезпечення виконання наказу «зверху» та масованості удару в хід пішли ракети Х-55 з імітатором ядерної боєголовки. Такий варіант може говорити про те, що запас крилатих ракет у Росії «наближається до критичної позначки».
Ще одне можливе пояснення – росіяни спеціально використали Х-55 із «порожнім» імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження протиповітряної оборони України.
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