У волинянина з інфарктом дорогою в медзаклад зупинилося серце: медики врятували пацієнта





Про це повідомили у КП «ВОЦЕМДМК».



У пацієнта діагностували гострий інфаркт міокарду.



Враховуючи важкість стану, йому надали необхідну медичну допомогу, стан пацієнта стабілізували та розпочали транспортування пацієнта на госпіталізацію.



У дорозі зафіксували зупинку кровообігу та дихання, медики виконали ефективні реанімаційні заходи, що дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.



На зустріч бригаді Нововолинського відділення виїхала бригада відділу медицини катастроф, яка продовжила моніторинг за станом пацієнта та доставила на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 листопада у Нововолинську врятували 63-річного пацієнта з болями в ділянці серця.Про це повідомили у КП «ВОЦЕМДМК».У пацієнта діагностували гострий інфаркт міокарду.Враховуючи важкість стану, йому надали необхідну медичну допомогу, стан пацієнта стабілізували та розпочали транспортування пацієнта на госпіталізацію.У дорозі зафіксували зупинку кровообігу та дихання, медики виконали ефективні реанімаційні заходи, що дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.На зустріч бригаді Нововолинського відділення виїхала бригада відділу медицини катастроф, яка продовжила моніторинг за станом пацієнта та доставила на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.

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