У волинянина з інфарктом дорогою в медзаклад зупинилося серце: медики врятували пацієнта

У волинянина з інфарктом дорогою в медзаклад зупинилося серце: медики врятували пацієнта
17 листопада у Нововолинську врятували 63-річного пацієнта з болями в ділянці серця.

Про це повідомили у КП «ВОЦЕМДМК».

У пацієнта діагностували гострий інфаркт міокарду.

Враховуючи важкість стану, йому надали необхідну медичну допомогу, стан пацієнта стабілізували та розпочали транспортування пацієнта на госпіталізацію.

У дорозі зафіксували зупинку кровообігу та дихання, медики виконали ефективні реанімаційні заходи, що дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.

На зустріч бригаді Нововолинського відділення виїхала бригада відділу медицини катастроф, яка продовжила моніторинг за станом пацієнта та доставила на госпіталізацію до профільного закладу охорони здоров’я.

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Теги: Нововолинськ, медики, інфаркт
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