Розпочали ремонт дороги Любомль – Верба

Розпочали ремонт дороги Любомль – Верба
Днями на ділянці Любомль – Верба автомобільної дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ розпочались роботи з ліквідації аварійних вибоїн.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

На найбільш уражених деформаціями ділянках після фрезерування зношеного дорожнього покриття укладається вирівнюючий шар асфальту.

Ремонтні роботи стартували зі сторони міста Любомля. На перших понад 22 км відтинку працює підрядне підприємство ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

Від повороту у напрямку села Овлочин до села Верба такі роботи виконуватимуться силами ТОВ «Волиньдорбуд». Наразі на цьому відрізку проводяться роботи з розчищення порослі в смузі відведення дороги.
Розпочали ремонт дороги Любомль – Верба

Територіальний автошлях Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/, протяжністю понад 178 км, є найдовшим серед шляхів державного значення, якими опікується Служба автомобільних доріг у Волинській області. Торік, вперше за 50 років, почали його масштабно ремонтувати.

У 2021 році відновили 57,4 км, у т.ч. 55,5 км у верхньому шарі, зокрема 45,5 км від села Піща до м.Любомль.

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Теги: дорога, ремонт дороги, Любомль-Верба
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