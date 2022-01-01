У Ковелі встановили ручні водозабірні колонки. АДРЕСИ

Щоб забезпечити населення питною та технічною водою на території міста, у Ковелі було влаштовано ручні колонки, які не залежать від наявності централізованого водопостачання і якими можна користуватися у випадку надзвичайних ситуацій.Про це повідомили в Ковельській міськраді.Перелік локацій, де є ручні колонки:– Олени Пчілки, 17;– перехрестя вул. Незалежності – вул. Винниченка;– у дворі будинку на вул. Грушевського, 9;– біля котельні на території пологового будинку;– на вул. Міцкевича (в парку біля Меморіалу Слави);– біля котельні між будинками № 3 та № 1 на вул. Міцкевича;– у дворі будинків на вул. Сагайдачного, 6а, 6б, 6в;– на території ЗОШ №7 на вул. Левицького;– на території котельні на вул. Володимирській, 97а;– на вул. Володимирській, 87 біля магазину «Їжачок»;– біля котельні на вул. Заводській, 27.