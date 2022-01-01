У Ковелі встановили ручні водозабірні колонки. АДРЕСИ
Сьогодні, 17:20
Щоб забезпечити населення питною та технічною водою на території міста, у Ковелі було влаштовано ручні колонки, які не залежать від наявності централізованого водопостачання і якими можна користуватися у випадку надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили в Ковельській міськраді.
Перелік локацій, де є ручні колонки:
– Олени Пчілки, 17;
– перехрестя вул. Незалежності – вул. Винниченка;
– у дворі будинку на вул. Грушевського, 9;
– біля котельні на території пологового будинку;
– на вул. Міцкевича (в парку біля Меморіалу Слави);
– біля котельні між будинками № 3 та № 1 на вул. Міцкевича;
– у дворі будинків на вул. Сагайдачного, 6а, 6б, 6в;
– на території ЗОШ №7 на вул. Левицького;
– на території котельні на вул. Володимирській, 97а;
– на вул. Володимирській, 87 біля магазину «Їжачок»;
– біля котельні на вул. Заводській, 27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Ковельській міськраді.
Перелік локацій, де є ручні колонки:
– Олени Пчілки, 17;
– перехрестя вул. Незалежності – вул. Винниченка;
– у дворі будинку на вул. Грушевського, 9;
– біля котельні на території пологового будинку;
– на вул. Міцкевича (в парку біля Меморіалу Слави);
– біля котельні між будинками № 3 та № 1 на вул. Міцкевича;
– у дворі будинків на вул. Сагайдачного, 6а, 6б, 6в;
– на території ЗОШ №7 на вул. Левицького;
– на території котельні на вул. Володимирській, 97а;
– на вул. Володимирській, 87 біля магазину «Їжачок»;
– біля котельні на вул. Заводській, 27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Майже половина енергосистеми України виведена з ладу ракетними ударами РФ, – Шмигаль
Сьогодні, 17:40
У Ковелі встановили ручні водозабірні колонки. АДРЕСИ
Сьогодні, 17:20
Розпочали ремонт дороги Любомль – Верба
Сьогодні, 17:00
Медіа