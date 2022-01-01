У Ковелі встановили ручні водозабірні колонки. АДРЕСИ

У Ковелі встановили ручні водозабірні колонки. АДРЕСИ
Щоб забезпечити населення питною та технічною водою на території міста, у Ковелі було влаштовано ручні колонки, які не залежать від наявності централізованого водопостачання і якими можна користуватися у випадку надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в Ковельській міськраді.

Перелік локацій, де є ручні колонки:

– Олени Пчілки, 17;

– перехрестя вул. Незалежності – вул. Винниченка;

– у дворі будинку на вул. Грушевського, 9;

– біля котельні на території пологового будинку;

– на вул. Міцкевича (в парку біля Меморіалу Слави);

– біля котельні між будинками № 3 та № 1 на вул. Міцкевича;

– у дворі будинків на вул. Сагайдачного, 6а, 6б, 6в;

– на території ЗОШ №7 на вул. Левицького;

– на території котельні на вул. Володимирській, 97а;

– на вул. Володимирській, 87 біля магазину «Їжачок»;

– біля котельні на вул. Заводській, 27.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водозабірні колонки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З'явився новий графік відключень світла на Волині на сьогодні, 18 листопада
Сьогодні, 17:55
Майже половина енергосистеми України виведена з ладу ракетними ударами РФ, – Шмигаль
Сьогодні, 17:40
У Ковелі встановили ручні водозабірні колонки. АДРЕСИ
Сьогодні, 17:20
Розпочали ремонт дороги Любомль – Верба
Сьогодні, 17:00
З Волині відправили дві вантажівки гуманітарної допомоги на Херсонщину. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
У Луцьку пропонують облаштувати мережу свердловин з ручними водозабірними колонками У Луцьку пропонують облаштувати мережу свердловин з ручними водозабірними колонками
01 листопад, 11:00
У Луцьку попрощалися із двома загиблими військовими. ФОТО У Луцьку попрощалися із двома загиблими військовими. ФОТО
Сьогодні, 15:24
Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM Де у Луцьку визначає швидкість радар TruCAM
Сьогодні, 15:05
ДТП на мосту у Луцьку: поліція розповіла деталі. ФОТО ДТП на мосту у Луцьку: поліція розповіла деталі. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 18:21
 0
З'явився новий графік відключень світла на Волині на сьогодні, 18 листопада
Сьогодні, 17:55
 0
Майже половина енергосистеми України виведена з ладу ракетними ударами РФ, – Шмигаль
Сьогодні, 17:40
 0
У Ковелі встановили ручні водозабірні колонки. АДРЕСИ
Сьогодні, 17:20
 0
Розпочали ремонт дороги Любомль – Верба
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8