З'явився новий графік відключень світла на Волині на сьогодні, 18 листопада

З'явився новий графік відключень світла на Волині на сьогодні, 18 листопада
18 листопада з 16:00 усі вулиці та населені пункти Волині, зазначені у графіку, знеструмлені до отримання окремого розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».

Про це повідомили в обленерго.

Ознайомитись із переліком вулиць і населених пунктів можна ТУТ.

Порядок застосування черг відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, 18 листопада НЕК «Укренерго» були також введені в дію графіки погодинного відключення електричної енергії (ГПВ).

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Теги: світло, Волинь, електроенергія
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