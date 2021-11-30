З'явився новий графік відключень світла на Волині на сьогодні, 18 листопада





Про це повідомили в обленерго.



Ознайомитись із переліком вулиць і населених пунктів можна



Порядок застосування черг відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером НЕК «Укренерго».



Нагадаємо, 18 листопада НЕК «Укренерго» були також введені в дію



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 листопада з 16:00 усі вулиці та населені пункти Волині, зазначені у графіку, знеструмлені до отримання окремого розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».Про це повідомили в обленерго.Ознайомитись із переліком вулиць і населених пунктів можна ТУТ. Порядок застосування черг відключень, місце відключення та його тривалість визначається за розпорядженням та у повній координації з диспетчером НЕК «Укренерго».Нагадаємо, 18 листопада НЕК «Укренерго» були також введені в дію графіки погодинного відключення електричної енергії (ГПВ).

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