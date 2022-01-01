Майже половина енергосистеми України виведена з ладу ракетними ударами РФ, – Шмигаль

Майже половина енергосистеми України виведена з ладу ракетними ударами РФ, – Шмигаль
Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу», – сказав Шмигаль.

Він додав, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.

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Теги: енергосистема України, обстріли, Шмигаль
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