На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 18:21
Поліцейські розшукують 79-річну жительку Ківерець
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Щурко Марти Михайлівни, 1943 року народження, жительки Ківерець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка сьогодні, близько 12 години, пішла з дому і не повернулася. При собі вона має мобільний телефон, та нині слухавку не піднімає. Розшукувана має проблеми із зором та не орієнтується у просторі.
Прикмети: зріст - близько 160 см, волосся фарбоване русяве, темні очі.
Одягнута у чорне пальто.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, де перебуває зникла, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.
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Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Щурко Марти Михайлівни, 1943 року народження, жительки Ківерець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка сьогодні, близько 12 години, пішла з дому і не повернулася. При собі вона має мобільний телефон, та нині слухавку не піднімає. Розшукувана має проблеми із зором та не орієнтується у просторі.
Прикмети: зріст - близько 160 см, волосся фарбоване русяве, темні очі.
Одягнута у чорне пальто.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, де перебуває зникла, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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