На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО

Поліцейські розшукують 79-річну жительку КіверецьПравоохоронці встановлюють місцезнаходження, 1943 року народження, жительки Ківерець.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка сьогодні, близько 12 години, пішла з дому і не повернулася. При собі вона має мобільний телефон, та нині слухавку не піднімає. Розшукувана має проблеми із зором та не орієнтується у просторі.Прикмети: зріст - близько 160 см, волосся фарбоване русяве, темні очі.Одягнута у чорне пальто.Якщо ви володієте будь-якою інформацією, де перебуває зникла, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.