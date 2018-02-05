На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО

На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО
Поліцейські розшукують 79-річну жительку Ківерець

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Щурко Марти Михайлівни, 1943 року народження, жительки Ківерець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка сьогодні, близько 12 години, пішла з дому і не повернулася. При собі вона має мобільний телефон, та нині слухавку не піднімає. Розшукувана має проблеми із зором та не орієнтується у просторі.

Прикмети: зріст - близько 160 см, волосся фарбоване русяве, темні очі.

Одягнута у чорне пальто.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, де перебуває зникла, просять повідомити про це до поліції за номером +380509786838 або 102.
На Волині зникла пенсіонерка. ФОТО

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Теги: поліція, пенсіонерка, розшук, зникла, Ківерці
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