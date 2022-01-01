Шевченко виходить із НОК через скандальний склад його учасників

Андрій Шевченко покидає Національний олімпійський комітет України, своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.



Про це повідомив Шевченко у



"Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - написав Шевченко.



17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній тренер збірної України з футболупокидає Національний олімпійський комітет України, своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.Про це повідомив Шевченко у Facebook "Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - написав Шевченко.17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію