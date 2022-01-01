Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 листопада

19 листопада весь день у Луцьку буде хмарним. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -4°С до -1°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.На дорогах ожеледиця.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.