Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 листопада
19 листопада весь день у Луцьку буде хмарним. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від -4°С до -1°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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