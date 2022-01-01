Кількість загиблих від ракетного удару по Вільнянську на Запоріжжі зросла до 10

Кількість загиблих від ракетного удару по Вільнянську на Запоріжжі зросла до 10
Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Вільнянську Запорізької області зросла до 10-ти – всього у двоповерхівці проживало 10 людей.

Про це інформує пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

Вночі 17 листопада 2022 року окупаційні війська завдали три удари ракетами С-300 по місту Вільнянськ. Одна з ракет влучила в двоповерховий житловий будинок, у якому мешкало 10 людей. Наразі відомо про 10 загиблих, з них 3 – діти.

Від російського обстрілу постраждали також території та будівлі об’єкту критичної інфраструктури.

Загалом унаслідок ракетного удару по Вільнянську, який стався у ніч проти 17 листопада, зафіксували влучання трьох ракет, через що було зруйновано зокрема двоповерховий будинок.

Росія регулярно обстрілює підконтрольні Києву населені пункти Запорізької області, які розташовані неподалік від лінії зіткнення. Наприклад, у ніч проти 15 листопада окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.

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Теги: Запоріжжя, обстріл, загиблі, Вільнянськ
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