Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії на суботу, 19 листопада
Сьогодні, 22:32
Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовувати планові відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Зазначають, що планові відключення заплановані в період з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00.
Додаткові аварійні відключення не прогнозують.
“Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, - повідомили в Укренерго.
Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.
Зауважимо, що станом на 22:30 18 листопада "Волиньобленерго" не оприлюднило графік планових відключень на завтра.
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Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Зазначають, що планові відключення заплановані в період з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00.
Додаткові аварійні відключення не прогнозують.
“Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, - повідомили в Укренерго.
Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.
Зауважимо, що станом на 22:30 18 листопада "Волиньобленерго" не оприлюднило графік планових відключень на завтра.
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