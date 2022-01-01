Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК

Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК
Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.

Про це повідомила пресслужба НОК.

"Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.

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Теги: Шуфрич, Суркіс, НОК
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