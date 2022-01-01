Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК
Сьогодні, 20:22
Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.
Про це повідомила пресслужба НОК.
"Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.
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Про це повідомила пресслужба НОК.
"Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шевченко виходить із НОК через скандальний склад його учасників
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