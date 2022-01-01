Суркіс та Шуфрич покинуть склад НОК

Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.



Про це



"Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шевченко виходить із НОК через скандальний склад його учасників



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! тапокинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.Про це повідомила пресслужба НОК."Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію