З Волині відправили дві вантажівки гуманітарної допомоги на Херсонщину. ФОТО





Про це Юрій Погуляйко.



Доставили жителям області дві вантажівки гуманітарної допомоги, у яких: продуктові набори, 17 тонн борошна та 8100 штук м’ясо-рослинних консерв, а також засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, дезінфектори, питна вода та господарське приладдя.



"Волинь не залишиться осторонь, і це лише частина допомоги, якою ми підтримаємо постраждалий регіон", - написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 листопада, представники Волинської області вирушили на територію звільненої від окупантів Херсонщини.Про це повідомив голова ОВАДоставили жителям області дві вантажівки гуманітарної допомоги, у яких: продуктові набори, 17 тонн борошна та 8100 штук м’ясо-рослинних консерв, а також засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, дезінфектори, питна вода та господарське приладдя."Волинь не залишиться осторонь, і це лише частина допомоги, якою ми підтримаємо постраждалий регіон", - написав Погуляйко.

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