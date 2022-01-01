З Волині відправили дві вантажівки гуманітарної допомоги на Херсонщину. ФОТО

З Волині відправили дві вантажівки гуманітарної допомоги на Херсонщину. ФОТО
Сьогодні, 18 листопада, представники Волинської області вирушили на територію звільненої від окупантів Херсонщини.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Доставили жителям області дві вантажівки гуманітарної допомоги, у яких: продуктові набори, 17 тонн борошна та 8100 штук м’ясо-рослинних консерв, а також засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, дезінфектори, питна вода та господарське приладдя.

"Волинь не залишиться осторонь, і це лише частина допомоги, якою ми підтримаємо постраждалий регіон", - написав Погуляйко.
З Волині відправили дві вантажівки гуманітарної допомоги на Херсонщину. ФОТО
З Волині відправили дві вантажівки гуманітарної допомоги на Херсонщину. ФОТО

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Теги: допомога, Волинь, Херсонщина
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