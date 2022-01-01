З Волині відправили дві вантажівки гуманітарної допомоги на Херсонщину. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Сьогодні, 18 листопада, представники Волинської області вирушили на територію звільненої від окупантів Херсонщини.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Доставили жителям області дві вантажівки гуманітарної допомоги, у яких: продуктові набори, 17 тонн борошна та 8100 штук м’ясо-рослинних консерв, а також засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, дезінфектори, питна вода та господарське приладдя.
"Волинь не залишиться осторонь, і це лише частина допомоги, якою ми підтримаємо постраждалий регіон", - написав Погуляйко.
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Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
Доставили жителям області дві вантажівки гуманітарної допомоги, у яких: продуктові набори, 17 тонн борошна та 8100 штук м’ясо-рослинних консерв, а також засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, дезінфектори, питна вода та господарське приладдя.
"Волинь не залишиться осторонь, і це лише частина допомоги, якою ми підтримаємо постраждалий регіон", - написав Погуляйко.
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