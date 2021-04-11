Іподиякон з Волині пройшов у фінал шоу «Голос країни»

Василь Палюх втретє підкорив серця тренерів популярного вокального телешоу й тепер позмагається за його головний приз – запис пісні та її трансляцію на радіо, а також зйомку відеокліпу.



Про це пише газета



Минулої неділі, 13 листопада, на телеканалі ТЕТ показали завершення «нокаутів» проєкту «Голос країни-12», відзняті ще до початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. Тренери нарешті завершили відбір щасливчиків, котрі потрапили до фіналу, який транслюватимуть вже у прямому ефірі 20 листопада. Задля безпеки його проведуть у бомбосховищі.



Так, минулого тижня стали відомі імена суперфіналістів із команди Наді Дорофєєвої та Святослава Вакарчука. А цього разу за квиток у вирішальний етап шоу боролися підопічні співачки Олі Полякової і продюсера Потапа (Олексія Потапенка).



Восьмим, передостаннім, із команди Потапа виступив іподиякон Василь Палюх із села Сошичне. Він зворушливо заспівав відому в світі пісню під назвою «Unbreak My Heart».







«Я став іподияконом за покликом душі та серця, знаючи, що повинен ділитися з людьми своєю вірою. Але сьогодні я відчуваю, що важливе не лише моє слово як іподиякона, але й як музиканта. Тому, не зупиняючись, продовжую співати на благодійних концертах у рідній Волинській області. Музика завжди здатна надихнути і підтримати. Я надзвичайно щасливий, що можу співати для мільйонів українців, підтримати їхню віру у серцях. Мрію потрапити до прямого ефіру, аби надалі виконувати свою духовну та музичну місію», – сказав Василь напередодні виступу. І таки виправдав свої сподівання.



Тренери, як і раніше, були захоплені голосом молодого поліщука і зазначили, що він має йти далі. Зірковий наставник Потап, правда, додав, що виконавець все ж міг заспівати краще. Утім посадив Василя на друге місце із трьох можливих, одразу давши йому путівку у прямі ефіри.



Надія Дорофєєва, між іншим, зауважила, що у неї від виступу волинського хлопця чудові відчуття і він взагалі дуже світла людина. У свою чергу Оля Полякова наголосила, що з перших ефірів досить прискіпливо спостерігає за кожною його появою на сцені. Адже на «сліпих» прослуховуваннях упустила цього артиста і їй завжди цікаво, що нового він зможе продемонструвати. Особливо, зважаючи на його класну енергетику. А співак Позитив (Олексій Завгородній), який прийшов на цей ефір у ролі зіркового радника, зазначив, що на репетиціях Василь з усіх учасників команди найменше був готовий до виступу. Однак під час вирішального виконання перевтілився в романтика, запалив у собі іскринку кохання, врахував зауваження й все ж таки зміг реалізувати поставлені цілі.



Лідер гурту «Океан Ельзи» та зірковий тренер Святослав Вакарчук відмовився брати участь у прямих ефірах проєкту після 24 лютого. Він вирішив, що важливішою є його місія на фронті – співати для захисників. Тому учасники його команди на завершальному етапі перейшли до інших тренерів. У суперфіналі також вперше виступить команда «Другого шансу».



Цього року через війну організатори проведуть лише один прямий ефір – 20 листопада, де одразу оберуть переможця. Тож є можливість проголосувати за нашого талановитого земляка Василя Палюха.



Як ми писали, Василь Палюх вперше виступив в ефірі «Голосу країни» 6 лютого. Під час виконання пісні «O sole mio» до нього обернулися аж троє суддів: Святослав Вакарчук, Надія Дорофеєва та Потап.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Талановитий співак із села Сошичне Камінь-Каширського районувтретє підкорив серця тренерів популярного вокального телешоу й тепер позмагається за його головний приз – запис пісні та її трансляцію на радіо, а також зйомку відеокліпу.Про це пише газета «Полісся» Минулої неділі, 13 листопада, на телеканалі ТЕТ показали завершення «нокаутів» проєкту «Голос країни-12», відзняті ще до початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. Тренери нарешті завершили відбір щасливчиків, котрі потрапили до фіналу, який транслюватимуть вже у прямому ефірі 20 листопада. Задля безпеки його проведуть у бомбосховищі.Так, минулого тижня стали відомі імена суперфіналістів із командита. А цього разу за квиток у вирішальний етап шоу боролися підопічні співачкиі продюсера).Восьмим, передостаннім, із команди Потапа виступив іподиякон Василь Палюх із села Сошичне. Він зворушливо заспівав відому в світі пісню під назвою «Unbreak My Heart».«Я став іподияконом за покликом душі та серця, знаючи, що повинен ділитися з людьми своєю вірою. Але сьогодні я відчуваю, що важливе не лише моє слово як іподиякона, але й як музиканта. Тому, не зупиняючись, продовжую співати на благодійних концертах у рідній Волинській області. Музика завжди здатна надихнути і підтримати. Я надзвичайно щасливий, що можу співати для мільйонів українців, підтримати їхню віру у серцях. Мрію потрапити до прямого ефіру, аби надалі виконувати свою духовну та музичну місію», – сказав Василь напередодні виступу. І таки виправдав свої сподівання.Тренери, як і раніше, були захоплені голосом молодого поліщука і зазначили, що він має йти далі. Зірковий наставник Потап, правда, додав, що виконавець все ж міг заспівати краще. Утім посадив Василя на друге місце із трьох можливих, одразу давши йому путівку у прямі ефіри.Надія Дорофєєва, між іншим, зауважила, що у неї від виступу волинського хлопця чудові відчуття і він взагалі дуже світла людина. У свою чергу Оля Полякова наголосила, що з перших ефірів досить прискіпливо спостерігає за кожною його появою на сцені. Адже на «сліпих» прослуховуваннях упустила цього артиста і їй завжди цікаво, що нового він зможе продемонструвати. Особливо, зважаючи на його класну енергетику. А співак), який прийшов на цей ефір у ролі зіркового радника, зазначив, що на репетиціях Василь з усіх учасників команди найменше був готовий до виступу. Однак під час вирішального виконання перевтілився в романтика, запалив у собі іскринку кохання, врахував зауваження й все ж таки зміг реалізувати поставлені цілі.Лідер гурту «Океан Ельзи» та зірковий тренервідмовився брати участь у прямих ефірах проєкту після 24 лютого. Він вирішив, що важливішою є його місія на фронті – співати для захисників. Тому учасники його команди на завершальному етапі перейшли до інших тренерів. У суперфіналі також вперше виступить команда «Другого шансу».Цього року через війну організатори проведуть лише один прямий ефір – 20 листопада, де одразу оберуть переможця. Тож є можливість проголосувати за нашого талановитого земляка Василя Палюха.Як ми писали,. Під час виконання пісні «O sole mio» до нього обернулися аж троє суддів: Святослав Вакарчук, Надія Дорофеєва та Потап.

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