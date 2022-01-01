У Луцьку попрощалися із двома загиблими військовими. ФОТО





Про це повідомили у мерії.



У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали Олександра Рижкова та Андрія Толстокорова.



Лучанин Рижков Олександр Васильович (17.11.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня 2022 року.



Толстокоров Андрій Сергійович (21.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня 2022 року.



До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



“Дорогі родини, будьте сильні духом. Звичайно, це велике горе, яке довгий час нічим не залікуєш... Прийміть від нас усіх найщиріші співчуття. Повірте: ваша втрата – це також і наша втрата, наш біль і скорбота. Нехай Господь дасть вам сили пережити це страшне горе і наповнить душі гордістю за те, що саме ваші чоловіки не пожаліли свого життя, щоб захистити нашу рідну українську землю” , – сказав у скорботній промові декан Свято-Троїцького кафедрального собору протоієрей Микола Нецькар.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів. Вічна пам’ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцької територіальної громади провели в останню дорогу двох полеглих на війні із загарбницькою Росією захисників України.Про це повідомили у мерії.У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівалитаЛучанин Рижков Олександр Васильович (17.11.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня 2022 року. Загинув 7 листопада в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.Толстокоров Андрій Сергійович (21.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня 2022 року. Загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський головазаступник голови Волинської обласної ради“Дорогі родини, будьте сильні духом. Звичайно, це велике горе, яке довгий час нічим не залікуєш... Прийміть від нас усіх найщиріші співчуття. Повірте: ваша втрата – це також і наша втрата, наш біль і скорбота. Нехай Господь дасть вам сили пережити це страшне горе і наповнить душі гордістю за те, що саме ваші чоловіки не пожаліли свого життя, щоб захистити нашу рідну українську землю” , – сказав у скорботній промові декан Свято-Троїцького кафедрального собору протоієрей

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