Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО

Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО
Особи, зображені на фото, обґрунтовано підозрюються у вчинені низки крадіжок з магазинів, що мали місце 5 – 6 листопада у місті Рожище.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За цим фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити за номерами телефонів: +380 96 811 5965 або 102.

Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО
Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО

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Теги: крадіжки, Рожище
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