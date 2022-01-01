Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО
Сьогодні, 13:49
Особи, зображені на фото, обґрунтовано підозрюються у вчинені низки крадіжок з магазинів, що мали місце 5 – 6 листопада у місті Рожище.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За цим фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити за номерами телефонів: +380 96 811 5965 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За цим фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити за номерами телефонів: +380 96 811 5965 або 102.
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