Поліція Волині розшукує злодіїв. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За цим фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.



Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити за номерами телефонів: +380 96 811 5965 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Особи, зображені на фото, обґрунтовано підозрюються у вчинені низки крадіжок з магазинів, що мали місце 5 – 6 листопада у місті Рожище.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За цим фактом тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Поліцейські звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити за номерами телефонів: +380 96 811 5965 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію