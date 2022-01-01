У Луцьку затримали 39-річного «закладчика»

У Луцьку затримали 39-річного «закладчика»
Волинські поліцейські затримали 39-річного мешканця Хмельницької області, підозрюваного у збуті наркотиків та психотропів на території Волині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 17 листопада, чоловіка затримали з партією психотропних речовин на одній із вулиць міста. У нього вилучили 250 г PVP Альфа, що за цінами «чорного ринку» вартує близько 250 000 гривень.

Речовини скерували на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Під час оперативних заходів правоохоронці встановили, що хмельничанин виконував роль «закладчика», він фасував, пакував та збував наркотики та психотропи згідно отриманих замовлень у одному із телеграм-каналів.
У Луцьку затримали 39-річного «закладчика»

За місцем тимчасового проживання чоловіка проведено невідкладний обшук, вилучено пакетики з нашаруванням невідомої речовини, зіп-пакети, ізоляційні стрічки різних кольорів, саморобні пристрої для вживання наркотиків, чорнові записи.

Попередньо відомо, що щомісячно фігурант реалізовував близько 500 «закладок» та отримував дохід - орієнтовно 100 000 грн.
У Луцьку затримали 39-річного «закладчика»

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування.

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Теги: закладки, наркоторговець, Луцьк
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