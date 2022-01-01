У Луцьку затримали 39-річного «закладчика»
Сьогодні, 13:00
Волинські поліцейські затримали 39-річного мешканця Хмельницької області, підозрюваного у збуті наркотиків та психотропів на території Волині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 17 листопада, чоловіка затримали з партією психотропних речовин на одній із вулиць міста. У нього вилучили 250 г PVP Альфа, що за цінами «чорного ринку» вартує близько 250 000 гривень.
Речовини скерували на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Під час оперативних заходів правоохоронці встановили, що хмельничанин виконував роль «закладчика», він фасував, пакував та збував наркотики та психотропи згідно отриманих замовлень у одному із телеграм-каналів.
За місцем тимчасового проживання чоловіка проведено невідкладний обшук, вилучено пакетики з нашаруванням невідомої речовини, зіп-пакети, ізоляційні стрічки різних кольорів, саморобні пристрої для вживання наркотиків, чорнові записи.
Попередньо відомо, що щомісячно фігурант реалізовував близько 500 «закладок» та отримував дохід - орієнтовно 100 000 грн.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 17 листопада, чоловіка затримали з партією психотропних речовин на одній із вулиць міста. У нього вилучили 250 г PVP Альфа, що за цінами «чорного ринку» вартує близько 250 000 гривень.
Речовини скерували на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Під час оперативних заходів правоохоронці встановили, що хмельничанин виконував роль «закладчика», він фасував, пакував та збував наркотики та психотропи згідно отриманих замовлень у одному із телеграм-каналів.
За місцем тимчасового проживання чоловіка проведено невідкладний обшук, вилучено пакетики з нашаруванням невідомої речовини, зіп-пакети, ізоляційні стрічки різних кольорів, саморобні пристрої для вживання наркотиків, чорнові записи.
Попередньо відомо, що щомісячно фігурант реалізовував близько 500 «закладок» та отримував дохід - орієнтовно 100 000 грн.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування.
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