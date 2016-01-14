У ДТЕК готуються, що світла не буде по кілька днів

У ДТЕК готуються, що світла не буде по кілька днів
Масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і «планових включень» у деяких районах лише на кілька годин.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV, – пише Українська правда.

«Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі й на заході. Було влучання в одну з теплоелектростанцій, яка перестала працювати через пошкодження. Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…», – розповів він.

Частково споживачів заживили, але суттєво зменшити обсяги відключень поки неможливо.

За даними ДТЕК, близько 40 % споживачів в Україні зараз без світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо. Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, але подекуди ще розбирають завали, часом зруйновано обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію, пояснив Сахарук.

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Теги: ДТЕК, нема світла
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