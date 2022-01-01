У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Олександра Смідюка

Олександр Смідюк.



Про це



7, 8, 9 листопада 2022 року на території Колодяжненської сільської ради розпорядженням сільського голови оголошено триденну жалобу.



"Ряди небесного легіону поповнив ще один наш захисник, Герой України - Смідюк Олександр Володимирович, житель села Воля Любитівська, 20.10.1988 року народження.



Герой загинув під селом Терни Краматорського району Донецької області 2 листопада, отримавши у бою тяжкі поранення, несумісні із життям.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника, який поклав життя, оберігаючи нашу країну, виборюючи мирне майбутнє всім нам. Вічна пам'ять та доземний уклін тобі, наш мужній Герою", - наголошують у громаді.



Зазначається, що деталі зустрічі на рідній Батьківщині Смідюка Олександра повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Колодяжненській громаді.7, 8, 9 листопада 2022 року на території Колодяжненської сільської ради розпорядженням сільського голови оголошено триденну жалобу."Ряди небесного легіону поповнив ще один наш захисник, Герой України - Смідюк Олександр Володимирович, житель села Воля Любитівська, 20.10.1988 року народження.Герой загинув під селом Терни Краматорського району Донецької області 2 листопада, отримавши у бою тяжкі поранення, несумісні із життям."Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника, який поклав життя, оберігаючи нашу країну, виборюючи мирне майбутнє всім нам. Вічна пам'ять та доземний уклін тобі, наш мужній Герою", - наголошують у громаді.Зазначається, що деталі зустрічі на рідній Батьківщині Смідюка Олександра повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію