У селі під Луцьком – пожежа на газопроводі: одна людина отримала опіки





Про це Володимир Нестеров.



О 14:17 за викликом прибули рятувальники двох відділень 1 державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.



З’ясувалося, що із пошкодженої труби стався витік газу з подальшим горінням. Рятувальники подали ствол для охолодження аварійної ділянки газових комунікацій. О 14:54 надзвичайна подія ліквідована.



На місці події травмувався чоловік 1988 року народження, якого госпіталізували до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні.



На аварійній ділянці працюють співробітники газової служби.

Обставини надзвичайної події та причини її виникнення з’ясовують правоохоронці.



Ймовірно, подія трапилась через порушення правил безпеки під час ремонтних робіт на розподільчому газопроводі високого тиску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 листопада о 14:13 до Служби 101 міста Луцька надійшло повідомлення про пожежу, що трапилася на місці пошкодження газової труби на вулиці Будівельній у селі Рованці Луцького району.Про це повідомив речник обласного управління ДСНС ВолиніО 14:17 за викликом прибули рятувальники двох відділень 1 державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.З’ясувалося, що із пошкодженої труби стався витік газу з подальшим горінням. Рятувальники подали ствол для охолодження аварійної ділянки газових комунікацій. О 14:54 надзвичайна подія ліквідована.На місці події травмувався чоловік 1988 року народження, якого госпіталізували до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні.На аварійній ділянці працюють співробітники газової служби.Обставини надзвичайної події та причини її виникнення з’ясовують правоохоронці.Ймовірно, подія трапилась через порушення правил безпеки під час ремонтних робіт на розподільчому газопроводі високого тиску.

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