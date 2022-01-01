У селі під Луцьком – пожежа на газопроводі: одна людина отримала опіки

У селі під Луцьком – пожежа на газопроводі: одна людина отримала опіки
7 листопада о 14:13 до Служби 101 міста Луцька надійшло повідомлення про пожежу, що трапилася на місці пошкодження газової труби на вулиці Будівельній у селі Рованці Луцького району.

Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.

О 14:17 за викликом прибули рятувальники двох відділень 1 державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

З’ясувалося, що із пошкодженої труби стався витік газу з подальшим горінням. Рятувальники подали ствол для охолодження аварійної ділянки газових комунікацій. О 14:54 надзвичайна подія ліквідована.

На місці події травмувався чоловік 1988 року народження, якого госпіталізували до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні.
У селі під Луцьком – пожежа на газопроводі: одна людина отримала опіки

На аварійній ділянці працюють співробітники газової служби.
Обставини надзвичайної події та причини її виникнення з’ясовують правоохоронці.
У селі під Луцьком – пожежа на газопроводі: одна людина отримала опіки

Ймовірно, подія трапилась через порушення правил безпеки під час ремонтних робіт на розподільчому газопроводі високого тиску.
У селі під Луцьком – пожежа на газопроводі: одна людина отримала опіки

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Теги: Луцьк, газопровід, пожежа, рятувальники, Рованці
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