Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, – Повітряні сили
Сьогодні, 16:05
Росія домовилась з Іраном про постачання ударних безпілотників та балістичних ракет дальністю 300 і 700 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в медіа-центрі "Укрінформ".
"Про балістичні ракети теж з’явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном", - сказав Ігнат.
Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів. Ще одна проблема - швидкість їх руху, яка значно перевищує швидкість крилатих ракет та безпілотників.
"Це нова загроза, так само як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску", - додав Ігнат.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито лише до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в медіа-центрі "Укрінформ".
"Про балістичні ракети теж з’явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном", - сказав Ігнат.
Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів. Ще одна проблема - швидкість їх руху, яка значно перевищує швидкість крилатих ракет та безпілотників.
"Це нова загроза, так само як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску", - додав Ігнат.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито лише до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Системи NASAMS і Aspide прибули в Україну, – Резніков
Сьогодні, 13:30
Як на Волині карають ухилянтів від мобілізації
Сьогодні, 12:30
Коментарі 1
Ізраїль зробив мудріше: довбанув по заводу в ірані який виробляє ракети
Вибір редактора
Останні новини
Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, – Повітряні сили
Сьогодні, 16:05
СБУ затримала блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія
Сьогодні, 15:13
Медіа