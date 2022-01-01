Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, – Повітряні сили





Про це повідомляє Юрія Ігната в медіа-центрі "Укрінформ".



"Про балістичні ракети теж з’явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном", - сказав Ігнат.



Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів. Ще одна проблема - швидкість їх руху, яка значно перевищує швидкість крилатих ракет та безпілотників.



"Це нова загроза, так само як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску", - додав Ігнат.



Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито лише до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія домовилась з Іраном про постачання ударних безпілотників та балістичних ракет дальністю 300 і 700 кілометрів.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг речника Повітряних сил ЗСУв медіа-центрі "Укрінформ"."Про балістичні ракети теж з’явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном", - сказав Ігнат.Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів. Ще одна проблема - швидкість їх руху, яка значно перевищує швидкість крилатих ракет та безпілотників."Це нова загроза, так само як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їхтреба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску", - додав Ігнат.Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Іранувперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито лише до початку повномасштабної війни та в обмеженій кількості.

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