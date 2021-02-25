СБУ затримала блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія

Анатолій Шарій.



Про це



За даними слідства, чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де публікував фото та відео з власними коментарями та текстовим описом подій. Зокрема, блогер оприлюднював інформацію про наслідки російських ракетних ударів по Запоріжжю.



Матеріали чоловіка "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів, а також окупанти для коригування ударів.



Крім того, фото та відео блогера використовував прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Telegram-каналу.



"З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст", - йдеться у повідомленні.



СБУ затримала блогера при спробі чергового поширення інформації на користь РФ. У чоловіка виявили телефон з доказами.



Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 ККУ. Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці затримали у Запоріжжі блогера, який знімав результати ракетних ударів. Його матеріали використовували спецслужби Росії та пропагандистПро це повідомляє СБУ в Telegram.За даними слідства, чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де публікував фото та відео з власними коментарями та текстовим описом подій. Зокрема, блогер оприлюднював інформацію про наслідки російських ракетних ударів по Запоріжжю.Матеріали чоловіка "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів, а також окупанти для коригування ударів.Крім того, фото та відео блогера використовував прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Telegram-каналу."З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст", - йдеться у повідомленні.СБУ затримала блогера при спробі чергового поширення інформації на користь РФ. У чоловіка виявили телефон з доказами.Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 ККУ. Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення.

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