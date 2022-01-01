В Україні почнуть масово перевіряти переселенців
Сьогодні, 14:41
Внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації і у разі їхньої відсутності соцвиплати будуть припинені.
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону, пише ТСН.
Перевірки зумовлені великою кількістю звернень про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації.
"Ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", - пояснив Музиченко.
Заступник голови Мінсоцполітики нагадав, що законодавством передбачено те, що внутрішньо переміщені особи повинні інформувати відповідні органи про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.
Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.
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Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону, пише ТСН.
Перевірки зумовлені великою кількістю звернень про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації.
"Ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", - пояснив Музиченко.
Заступник голови Мінсоцполітики нагадав, що законодавством передбачено те, що внутрішньо переміщені особи повинні інформувати відповідні органи про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.
Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.
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