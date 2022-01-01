В Україні почнуть масово перевіряти переселенців

В Україні почнуть масово перевіряти переселенців
Внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації і у разі їхньої відсутності соцвиплати будуть припинені.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону, пише ТСН.

Перевірки зумовлені великою кількістю звернень про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації.

"Ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", - пояснив Музиченко.

Заступник голови Мінсоцполітики нагадав, що законодавством передбачено те, що внутрішньо переміщені особи повинні інформувати відповідні органи про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.

Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, перевірки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія
Сьогодні, 15:13
Електронні цигарки шкодять серцю стільки ж, як звичайні
Сьогодні, 14:57
В Україні почнуть масово перевіряти переселенців
Сьогодні, 14:41
На Волині наркоторговця взяли під арешт
Сьогодні, 14:20
«Якщо з боку Білорусі наступатимуть, ми будем зустрічати», – білоруський доброволець, який воює за Україну
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для переселенців Заарештовані санаторії та готелі хочуть передати на облаштування житла для переселенців
27 жовтень, 18:55
Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць
27 жовтень, 15:20
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
27 жовтень, 10:00
У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
20 жовтень, 20:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4-місячному малюку з Волині у Львові медикаментозно вилікували пухлину
Сьогодні, 15:38
 0
СБУ затримала блогера, який працював на спецслужби РФ та Шарія
Сьогодні, 15:13
 0
Електронні цигарки шкодять серцю стільки ж, як звичайні
Сьогодні, 14:57
 0
В Україні почнуть масово перевіряти переселенців
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині наркоторговця взяли під арешт
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8