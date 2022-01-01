На Волині наркоторговця взяли під арешт
Сьогодні, 14:20
5-го листопада у Благодатному Нововолинської громади виявили 30-річного чоловіка на збуті наркотичних засобів.
Про це БУГу стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили правоохоронці.
Також відомо, що між ним і ще одним чоловіком виникла бійка, внаслідок якої було нанесено ножове поранення в ногу. Проте потерпілий відмовився писати заяву на кривдника.
За фактом збуту наркотичних речовин 30-річним чоловіком поліцейські внесли дані до ЄРДР. Наркоділку оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляд домашнього арешту.
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Про це БУГу стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили правоохоронці.
Також відомо, що між ним і ще одним чоловіком виникла бійка, внаслідок якої було нанесено ножове поранення в ногу. Проте потерпілий відмовився писати заяву на кривдника.
За фактом збуту наркотичних речовин 30-річним чоловіком поліцейські внесли дані до ЄРДР. Наркоділку оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляд домашнього арешту.
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