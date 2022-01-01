У Луцьку зіткнулися Opel та Skoda

Вчора ввечері, 6 листопада, близько 18-їгодини на вулиці Глушець, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох авто.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Skoda Octavia, здійснив розворот з крайньої правої смуги ліворуч. Та не надав переваги у русі автомобілю Opel Insignia, який рухався в попутному напрямку в крайній лівій смузі.В результаті чого відбулося зіткнення транспортних засобів. Автівки зазнали механічних пошкоджень.На винуватця події склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.