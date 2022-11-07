Системи NASAMS і Aspide прибули в Україну, – Резніков
Сьогодні, 13:30
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала від союзників зенітно-ракетні системи NASAMS і Aspide.
Про це він написав у Twitter, повідомляє LB.ua.
"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", – зазначив Резніков.
Він подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді.
NASAMS є розробкою норвезької і американської компаній. Комплекс розроблявся для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Є удосконаленою системою класу "земля-повітря".
Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км.
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Про це він написав у Twitter, повідомляє LB.ua.
"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", – зазначив Резніков.
Він подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді.
NASAMS є розробкою норвезької і американської компаній. Комплекс розроблявся для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Є удосконаленою системою класу "земля-повітря".
Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км.
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