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Системи NASAMS і Aspide прибули в Україну, – Резніков

Системи NASAMS і Aspide прибули в Україну, – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала від союзників зенітно-ракетні системи NASAMS і Aspide.

Про це він написав у Twitter, повідомляє LB.ua.

"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", – зазначив Резніков.

Він подякував за допомогу Норвегії, Іспанії та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді.

NASAMS є розробкою норвезької і американської компаній. Комплекс розроблявся для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Є удосконаленою системою класу "земля-повітря".

Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км.

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Теги: Росія, Україна, війна
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