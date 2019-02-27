Українці в «Дії» вибрали журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.



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Цьогоріч кожен охочий українець у "Дії" міг віддати свій голос за члена журі, якого обрав зі списку кандидатів. Лідерами голосування стали фронтмен гурту Антитіла, доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, волонтер Тарас Тополя, співачка та авторка пісень Джамала та фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, авторка пісень, композиторка Юлія Саніна.



Окрім них в списку кандидатів також були:



- Тіна Кароль (15, 68%)

- Dzidzio (12,6%)

- Катерина Павленко (9,19%)

- Злата Оґнєвіч (6,09%)

- Валерій Харчишин (5,78%)

- Костянтин Томільченко (1,85%)



Голосування за склад журі Нацвідбору конкурсу проходило вперше в історії проведення Національного відбору на Євробачення. Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.



Тепер трьом переможцям голосування буде запропоновано підписати угоду члена журі фіналу Нацвідбору. Якщо вони не зможуть підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування. Трійка переможців буде оголошена публічно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 листопада завершилось опитування у застосунку Дія щодо претендентів у журі на Нацвідбір. Найбільше голосів підтримки отримали —таПро це повідомляє Liroom Цьогоріч кожен охочий українець у "Дії" міг віддати свій голос за члена журі, якого обрав зі списку кандидатів. Лідерами голосування стали фронтмен гурту Антитіла, доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, волонтер Тарас Тополя, співачка та авторка пісень Джамала та фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, авторка пісень, композиторка Юлія Саніна.Окрім них в списку кандидатів також були:- Тіна Кароль (15, 68%)- Dzidzio (12,6%)- Катерина Павленко (9,19%)- Злата Оґнєвіч (6,09%)- Валерій Харчишин (5,78%)- Костянтин Томільченко (1,85%)Голосування за склад журі Нацвідбору конкурсу проходило вперше в історії проведення Національного відбору на Євробачення. Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.Тепер трьом переможцям голосування буде запропоновано підписати угоду члена журі фіналу Нацвідбору. Якщо вони не зможуть підписати угоду, то членом журі стане наступний кандидат за рейтинговим списком результатів голосування. Трійка переможців буде оголошена публічно.

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