«Укрнафта», «Мотор Січ» та інші підприємства переходять у власність держави
Сьогодні, 13:11
Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.
Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на власні джерела.
Співрозмовники ЕП в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також міноритарні акціонери «Укрнафти» розповіли, що 6 листопада НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави.
Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.
В «Укртатнафті» дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60% акцій. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетними обстрілами.
Донедавна власником «Мотор Січ» був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. У жовтні Богуслаєва арештували, звинувативши у державній зраді.
Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.
«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.
Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.
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Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на власні джерела.
Співрозмовники ЕП в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також міноритарні акціонери «Укрнафти» розповіли, що 6 листопада НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави.
Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.
В «Укртатнафті» дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60% акцій. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетними обстрілами.
Донедавна власником «Мотор Січ» був В'ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. У жовтні Богуслаєва арештували, звинувативши у державній зраді.
Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.
«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.
Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.
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Коментарі 1
Ще один удар по Палиці!тут йому і стадіон Авангард не допоможе,який він скинув як сміття на поталу Поліщукові своєму протеже!
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