Перші комплекси NASAMS незабаром розгорнуть в Україні, – ЗМІ





Про це повідомляє



"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вони (незабаром - ред. Defnews) будуть встановлені в Україні", - йдеться в повідомленні.



Це система протиповітряної оборони малої дальності, вона може стріляти (вдосконаленою ракетою середньої дальності AIM-120 "Повітря-повітря" - ред. Defnews) і збивати все в небі – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.



Видання зазначає, що NASAMS забезпечить захист від російських атак на середній та дальній дистанції. До цього Хейс повідомив, що попит на NASAMS зростає з моменту вторгнення Росії в Україну.



17 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що невдовзі Україна отримає перші системи ППО NASAMS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві системи протиповітряної оборони NASAMS, незабаром їх розгорнуть в Україні.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Defense News."Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вони (незабаром - ред. Defnews) будуть встановлені в Україні", - йдеться в повідомленні.Це система протиповітряної оборони малої дальності, вона може стріляти (вдосконаленою ракетою середньої дальності AIM-120 "Повітря-повітря" - ред. Defnews) і збивати все в небі – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.Видання зазначає, що NASAMS забезпечить захист від російських атак на середній та дальній дистанції. До цього Хейс повідомив, що попит на NASAMS зростає з моменту вторгнення Росії в Україну.17 жовтня міністр оборони Україниповідомив, що невдовзі Україна отримає перші системи ППО NASAMS.

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