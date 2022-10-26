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Перші комплекси NASAMS незабаром розгорнуть в Україні, – ЗМІ

Перші комплекси NASAMS незабаром розгорнуть в Україні, – ЗМІ
Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві системи протиповітряної оборони NASAMS, незабаром їх розгорнуть в Україні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Defense News.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вони (незабаром - ред. Defnews) будуть встановлені в Україні", - йдеться в повідомленні.

Це система протиповітряної оборони малої дальності, вона може стріляти (вдосконаленою ракетою середньої дальності AIM-120 "Повітря-повітря" - ред. Defnews) і збивати все в небі – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.

Видання зазначає, що NASAMS забезпечить захист від російських атак на середній та дальній дистанції. До цього Хейс повідомив, що попит на NASAMS зростає з моменту вторгнення Росії в Україну.

17 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що невдовзі Україна отримає перші системи ППО NASAMS.

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Теги: Росія, Україна, війна
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