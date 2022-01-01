Попередити лучан про аварійні відключення завчасно неможливо, бо вони є не плановими, – Поліщук
Сьогодні, 10:30
Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів, що попередити жителів громади про аварійні відключення електроенергії неможливо, тому що вони є не плановими, а аварійними.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури України розпочали застосовувати аварійні відключення, які виконують протягом 15 хвилин від моменту отримання розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго». Графік аварійних відключень – це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.
"Попередити мешканців громади про такі відключення завчасно неможливо, оскільки вони є не плановими, а аварійними. Аварійні відключення застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на енергосистему в тій чи іншій ділянці", - зазначив мер Луцька.
Такі заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії на мережі.
Більше того, інформація про відключення є інформацією з обмеженим доступом з огляду на питання безпеки.
"Прошу з розумінням поставитися до таких заходів, ощадливо використовувати електроенергію, зробити запас води, мати вдома свічки, ліхтарики та зарядити павербанки й інші необхідні вам пристрої, які можна зарядити", - наголосив Ігор Поліщук.
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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури України розпочали застосовувати аварійні відключення, які виконують протягом 15 хвилин від моменту отримання розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго». Графік аварійних відключень – це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.
"Попередити мешканців громади про такі відключення завчасно неможливо, оскільки вони є не плановими, а аварійними. Аварійні відключення застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на енергосистему в тій чи іншій ділянці", - зазначив мер Луцька.
Такі заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії на мережі.
Більше того, інформація про відключення є інформацією з обмеженим доступом з огляду на питання безпеки.
"Прошу з розумінням поставитися до таких заходів, ощадливо використовувати електроенергію, зробити запас води, мати вдома свічки, ліхтарики та зарядити павербанки й інші необхідні вам пристрої, які можна зарядити", - наголосив Ігор Поліщук.
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