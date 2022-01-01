На Волині горіли два житлові будинки та підсобне приміщення
Сьогодні, 09:46
На Волині минулої доби, 25 жовтня, рятувальники ліквідували 3 пожежі в житловому секторі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 жовтня пожежно-рятувальні підрозділи Волинської області тричі виїжджали на ліквідацію пожеж у житловому секторі – горіли житлові будинки у Володимирському і Луцькому районах.
У селі Володимирівка Зимненської громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку. Причина пожежі встановлюється.
У Луцькому районі рятувальники 20 ДПРП смт Торчин та працівники місцевої пожежної охорони с. Білостік двічі виїжджали на гасіння пожеж у житлі. О 16:19 вони вирушили за викликом до с. Смолигів, де трапилася пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь, що виник в коридорі помешкання, поширився на внутрішнє оздоблення стін, хатні речі, меблі й сягнув перекриття, ліквідували о 17:15. Причина пожежі встановлюється.
Уже о 18:45 згадані підрозділи знову вирушили за сигналом тривоги – вогонь спалахнув у підсобному приміщенні приватного житлового будинку в селі Воютин. Горіння, що поширилося на стіни, домашні речі й перекриття, ліквідоване о 19:45. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
25 жовтня пожежно-рятувальні підрозділи Волинської області тричі виїжджали на ліквідацію пожеж у житловому секторі – горіли житлові будинки у Володимирському і Луцькому районах.
У селі Володимирівка Зимненської громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку. Причина пожежі встановлюється.
У Луцькому районі рятувальники 20 ДПРП смт Торчин та працівники місцевої пожежної охорони с. Білостік двічі виїжджали на гасіння пожеж у житлі. О 16:19 вони вирушили за викликом до с. Смолигів, де трапилася пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь, що виник в коридорі помешкання, поширився на внутрішнє оздоблення стін, хатні речі, меблі й сягнув перекриття, ліквідували о 17:15. Причина пожежі встановлюється.
Уже о 18:45 згадані підрозділи знову вирушили за сигналом тривоги – вогонь спалахнув у підсобному приміщенні приватного житлового будинку в селі Воютин. Горіння, що поширилося на стіни, домашні речі й перекриття, ліквідоване о 19:45. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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