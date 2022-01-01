На Волині горіли два житлові будинки та підсобне приміщення

На Волині горіли два житлові будинки та підсобне приміщення
На Волині минулої доби, 25 жовтня, рятувальники ліквідували 3 пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

25 жовтня пожежно-рятувальні підрозділи Волинської області тричі виїжджали на ліквідацію пожеж у житловому секторі – горіли житлові будинки у Володимирському і Луцькому районах.

У селі Володимирівка Зимненської громади рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира разом з працівниками місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку. Причина пожежі встановлюється.

У Луцькому районі рятувальники 20 ДПРП смт Торчин та працівники місцевої пожежної охорони с. Білостік двічі виїжджали на гасіння пожеж у житлі. О 16:19 вони вирушили за викликом до с. Смолигів, де трапилася пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь, що виник в коридорі помешкання, поширився на внутрішнє оздоблення стін, хатні речі, меблі й сягнув перекриття, ліквідували о 17:15. Причина пожежі встановлюється.
На Волині горіли два житлові будинки та підсобне приміщення

Уже о 18:45 згадані підрозділи знову вирушили за сигналом тривоги – вогонь спалахнув у підсобному приміщенні приватного житлового будинку в селі Воютин. Горіння, що поширилося на стіни, домашні речі й перекриття, ліквідоване о 19:45. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, будинки, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попередити лучан про аварійні відключення завчасно неможливо, бо вони є не плановими, – Поліщук
Сьогодні, 10:30
Провалля поблизу Замкової площі в Луцьку: що з'ясували археологи
Сьогодні, 10:10
На Волині горіли два житлові будинки та підсобне приміщення
Сьогодні, 09:46
У ГУР розповіли, навіщо в Білорусі кілька місяців поспіль продовжують військові навчання
Сьогодні, 09:40
Майже 500 окупантів, 7 безпілотників та 17 танків: втрати Росії за минулу добу
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
Пожежа на Волині: горіли дві господарські споруди та житловий будинок Пожежа на Волині: горіли дві господарські споруди та житловий будинок
17 жовтень, 11:48
Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО
14 жовтень, 10:37
Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО Замикання електромережі: на Волині горіло 3 будинки. ФОТО
11 жовтень, 10:38
На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня
09 жовтень, 14:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій збив пішохідку і втік. ФОТО
Сьогодні, 10:47
 0
Перші комплекси NASAMS незабаром розгорнуть в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 10:45
 0
Попередити лучан про аварійні відключення завчасно неможливо, бо вони є не плановими, – Поліщук
Сьогодні, 10:30
 0
Провалля поблизу Замкової площі в Луцьку: що з'ясували археологи
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині горіли два житлові будинки та підсобне приміщення
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8