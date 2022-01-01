Провалля поблизу Замкової площі в Луцьку: що з'ясували археологи

Провалля поблизу Замкової площі в Луцьку: що з'ясували археологи
В обласному центрі Волині археологи завершили дослідження провалля поблизу входу в підземелля Кафедрального собору Петра і Павла та будинком Косачів. Археологічних складових у проломі не виявили.

Про це розповів Суспільному археолог і студент луцького вишу Олександр Васейко.

З його слів, вдалося виявили археологічний шар, який може свідчити про засипку Окольного замку, яка колись тут стояла.

"Це наші припущення такі. Ніякої підземної споруди тут не було виявлено. На склепінні стін нічого немає, що могло б свідчити про підземелля", – говорить студент.

Глибина провалля становила майже три метри, ширина – 2,5 метра. Такий пролом у ґрунті міг утворитися через тривалі дощі, що потрапляли в комунікації, – зазначив археолог і студент Богдан Омельчук, який брав участь у дослідженнях. З його слів, шари на об'єкті знімали поступово, аби не провалитися під землю.
Провалля поблизу Замкової площі в Луцьку: що з'ясували археологи

"Якщо в Луцьку виникають подібні провалля, особливо у старій частині міста, це обов’язково мають досліджувати археологи, щоб зрозуміти чи це якась важлива археологічна пам'ятка, чи це звичайне провалля, як в цьому випадку", – розповів студент.
Провалля поблизу Замкової площі в Луцьку: що з'ясували археологи

Дослідження провалля археологи завершили, додав Богдан Омельчук, далі – робота за комунальниками, які мають залатати цю ділянку.

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Теги: Луцьк, провалля, археологи
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