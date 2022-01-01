У ГУР розповіли, навіщо в Білорусі кілька місяців поспіль продовжують військові навчання
Сьогодні, 09:40
Білорусь проводить навчання вже кілька місяців підряд для того, щоб нібито показати видимість активних дій та участі у війні в Україні. Також у такий спосіб білоруський режим відвертає військових від ситуації в Україні та світі.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.
"Навчання, які вже кілька місяців поспіль проводить білоруська армія - це спроба показати видимість активних дій, що вони нібито намагаються також долучитися до війни. Крім того, це спроба тримати під контролем військовослужбовців ЗС Білорусі та максимально обмежити отримання ними будь-якої інформації про події, які відбуваються в Україні та світі", - сказав він.
Як повідомлялося, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.
При цьому Білорусь відвела від прикордонних районів більшу частину військової техніки і повернула її на місця постійної дислокації.
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Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.
"Навчання, які вже кілька місяців поспіль проводить білоруська армія - це спроба показати видимість активних дій, що вони нібито намагаються також долучитися до війни. Крім того, це спроба тримати під контролем військовослужбовців ЗС Білорусі та максимально обмежити отримання ними будь-якої інформації про події, які відбуваються в Україні та світі", - сказав він.
Як повідомлялося, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.
При цьому Білорусь відвела від прикордонних районів більшу частину військової техніки і повернула її на місця постійної дислокації.
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