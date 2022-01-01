Майже 500 окупантів, 7 безпілотників та 17 танків: втрати Росії за минулу добу
Сьогодні, 09:25
За минулу добу українські захисники знищили близько 480 окупантів. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 68 900 своїх вояків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:
особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,
танків - 2 628 (+17),
бойових броньованих машин - 5351 (+30),
артилерійських систем - 1686 (+12),
РСЗВ - 379 (+2),
засобів ППО - 192 (+2),
літаків - 271 (+0),
гелікоптерів - 248 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),
крилатих ракет - 350 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22),
спеціальної техніки - 149 (+0).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:
особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,
танків - 2 628 (+17),
бойових броньованих машин - 5351 (+30),
артилерійських систем - 1686 (+12),
РСЗВ - 379 (+2),
засобів ППО - 192 (+2),
літаків - 271 (+0),
гелікоптерів - 248 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),
крилатих ракет - 350 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22),
спеціальної техніки - 149 (+0).
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