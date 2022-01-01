Майже 500 окупантів, 7 безпілотників та 17 танків: втрати Росії за минулу добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:



особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,

танків - 2 628 (+17),

бойових броньованих машин - 5351 (+30),

артилерійських систем - 1686 (+12),

РСЗВ - 379 (+2),

засобів ППО - 192 (+2),

літаків - 271 (+0),

гелікоптерів - 248 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),

крилатих ракет - 350 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22),

спеціальної техніки - 149 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили близько 480 окупантів. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 68 900 своїх вояків.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,танків - 2 628 (+17),бойових броньованих машин - 5351 (+30),артилерійських систем - 1686 (+12),РСЗВ - 379 (+2),засобів ППО - 192 (+2),літаків - 271 (+0),гелікоптерів - 248 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),крилатих ракет - 350 (+0),кораблів /катерів - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22),спеціальної техніки - 149 (+0).

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