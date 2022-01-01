Курс валют у Луцьку 26 жовтня

Курс валют у Луцьку 26 жовтня
26 жовтня готівковий курс долара становить 39.85, продають його за 40.05.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 38.70, а продають за – 39.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,20.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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