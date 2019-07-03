Волинські пожежники розповіли, як допомагали колегам у Харкові. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Двадцять волинських пожежників повернулися із Харкова, де майже впродовж трьох тижнів допомагали своїм колегам нести службу.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Волинські рятувальники допомагали колегам, пожежна частина, яких розташовувалася на Північній Салтівці – спальному мікрорайоні Харкова, який зазнав найбільших руйнувань.
"Хлопці там працювали цілодобово, їм треба було трішки відпочити. В кого залишилися там сім'ї, то побути трішки із сім'єю, розвіятися. Навіть будинок, той що зруйнований, з ним щось зробити. Давали харків'янам відпустки", – говорить рятувальник Олександр Цибуковський.
Командир відділення пожежників Анатолій Кропива каже, що робили на Харківщині ту ж саму роботу, що й на Волині. З поправкою на те, що місто постійно обстрілюється російськими військами.
"В нас було два виїзди на пожежі нічні. Були вдень побутові виїзди, хоча були під час нашого перебування обстріли там і ТЕЦ і нафтобази, але це було не в межах району виїзду", – розповідає пожежник.
Пожежник Петро Гаврилюк каже, що на Салтівці не побачив ні одного будинку, який би не зачепило під час обстрілів. Додає: мінімум – це повибивані вікна, а максимум – це завалені прольоти, цілі під'їзди.
Під час роботи у Харкові, – говорить командир відділення Анатолій Кропива, – були дуже обережні.
"Нас попередили, якщо десь будемо виїздити на сільську місцевість, то ніхто від машини, від асфальту не відходить. Трава – заборонено, кущі – заборонено, тому що може бути що хочеш. Сапери працюють, але це дуже велика територія та охопити хлопці фізично не можуть", – розповідає рятувальник.
Не обійшлося у волинських рятувальників і без історій про врятованих тварин.
Перша освіта командира відділення Анатолія Кропиви — ветеринарна. Він у Харкові виходив кота із пораненою лапою, який прибився до тамтешньої пожежної частини.
Після перемоги волиняни та харків'яни домовилися неодмінно зустрітися.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Волинські рятувальники допомагали колегам, пожежна частина, яких розташовувалася на Північній Салтівці – спальному мікрорайоні Харкова, який зазнав найбільших руйнувань.
"Хлопці там працювали цілодобово, їм треба було трішки відпочити. В кого залишилися там сім'ї, то побути трішки із сім'єю, розвіятися. Навіть будинок, той що зруйнований, з ним щось зробити. Давали харків'янам відпустки", – говорить рятувальник Олександр Цибуковський.
Командир відділення пожежників Анатолій Кропива каже, що робили на Харківщині ту ж саму роботу, що й на Волині. З поправкою на те, що місто постійно обстрілюється російськими військами.
"В нас було два виїзди на пожежі нічні. Були вдень побутові виїзди, хоча були під час нашого перебування обстріли там і ТЕЦ і нафтобази, але це було не в межах району виїзду", – розповідає пожежник.
Пожежник Петро Гаврилюк каже, що на Салтівці не побачив ні одного будинку, який би не зачепило під час обстрілів. Додає: мінімум – це повибивані вікна, а максимум – це завалені прольоти, цілі під'їзди.
Під час роботи у Харкові, – говорить командир відділення Анатолій Кропива, – були дуже обережні.
"Нас попередили, якщо десь будемо виїздити на сільську місцевість, то ніхто від машини, від асфальту не відходить. Трава – заборонено, кущі – заборонено, тому що може бути що хочеш. Сапери працюють, але це дуже велика територія та охопити хлопці фізично не можуть", – розповідає рятувальник.
Не обійшлося у волинських рятувальників і без історій про врятованих тварин.
Перша освіта командира відділення Анатолія Кропиви — ветеринарна. Він у Харкові виходив кота із пораненою лапою, який прибився до тамтешньої пожежної частини.
Після перемоги волиняни та харків'яни домовилися неодмінно зустрітися.
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