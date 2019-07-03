Волинські пожежники розповіли, як допомагали колегам у Харкові. ВІДЕО

Двадцять волинських пожежників повернулися із Харкова, де майже впродовж трьох тижнів допомагали своїм колегам нести службу.Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинські рятувальники допомагали колегам, пожежна частина, яких розташовувалася на Північній Салтівці – спальному мікрорайоні Харкова, який зазнав найбільших руйнувань."Хлопці там працювали цілодобово, їм треба було трішки відпочити. В кого залишилися там сім'ї, то побути трішки із сім'єю, розвіятися. Навіть будинок, той що зруйнований, з ним щось зробити. Давали харків'янам відпустки", – говорить рятувальник Олександр Цибуковський.Командир відділення пожежників Анатолій Кропива каже, що робили на Харківщині ту ж саму роботу, що й на Волині. З поправкою на те, що місто постійно обстрілюється російськими військами."В нас було два виїзди на пожежі нічні. Були вдень побутові виїзди, хоча були під час нашого перебування обстріли там і ТЕЦ і нафтобази, але це було не в межах району виїзду", – розповідає пожежник.Пожежник Петро Гаврилюк каже, що на Салтівці не побачив ні одного будинку, який би не зачепило під час обстрілів. Додає: мінімум – це повибивані вікна, а максимум – це завалені прольоти, цілі під'їзди.Під час роботи у Харкові, – говорить командир відділення Анатолій Кропива, – були дуже обережні."Нас попередили, якщо десь будемо виїздити на сільську місцевість, то ніхто від машини, від асфальту не відходить. Трава – заборонено, кущі – заборонено, тому що може бути що хочеш. Сапери працюють, але це дуже велика територія та охопити хлопці фізично не можуть", – розповідає рятувальник.Не обійшлося у волинських рятувальників і без історій про врятованих тварин.Перша освіта командира відділення Анатолія Кропиви — ветеринарна. Він у Харкові виходив кота із пораненою лапою, який прибився до тамтешньої пожежної частини.Після перемоги волиняни та харків'яни домовилися неодмінно зустрітися.