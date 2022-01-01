Ізраїль може оприлюднити докази використання Росією іранських дронів в Україні, – ЗМІ

Ізраїль може оприлюднити докази використання Росією іранських дронів в Україні, – ЗМІ
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог має намір продемонструвати докази застосування Росією іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у війні проти України.

Про це пише ізраїльський портал Ynet з посиланням на власні джерела в канцелярії президента Ізраїлю, - повідомляє видання "Українські новини".

За інформацією видання, Герцог оприлюднить відомості про використання російською армією безпілотників іранського виробництва під час свого візиту до Сполучених Штатів.

Співрозмовник видання розповів, що фахівці Міністерства оборони Ізраїлю провели візуальний аналіз, використовуючи фотографії фрагментів знищених в Україні безпілотників. Вони ідентичні тим, що робить Іран.

Під час візиту в США та зустрічі з президентом Джо Байденом Герцог нібито має показати фотографії БПЛА Shahed-136, зроблених у 2021 році, та знімки з України.

Герцог вирушив до Сполучених Штатів сьогодні, 25 жовтня.

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Теги: Іран, Ізраїль, Україна, війна, росія
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