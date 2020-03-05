Бюджет Волині отримав 68 мільйонів «лісових» податків
Сьогодні, 03:41
На Волині сплатили 68 мільйонів гривень ренти за спеціальне
використання лісів.
За підсумками січня-вересня 2022 року лісові ресурси Волині поповнили бюджет на 67,7 мільйона гривень ренти, - повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області
Зокрема, до загального фонду надійшло 55,2 мільйона гривень, а до
спецфонду – 12,5 мільйона гривень рентної плати за спецвикористання
лісових ресурсів.
«В умовах воєнного стану податкова дисципліна господарюючих
суб’єктів - одна з критично важливих передумов для фінансування заходів оборонного характеру та інших вкрай потрібних видатків.
Тому податкова служба здійснює системний моніторинг та аналіз діяльності всіх платників. Щодо тих СГД, які використовують у власній діяльності природні ресурси, то наша позиція однозначна: всі зобов’язані дотримуватися вимог закону, тобто своєчасно здійснювати податкові платежі до бюджету», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.
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використання лісів.
За підсумками січня-вересня 2022 року лісові ресурси Волині поповнили бюджет на 67,7 мільйона гривень ренти, - повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області
Зокрема, до загального фонду надійшло 55,2 мільйона гривень, а до
спецфонду – 12,5 мільйона гривень рентної плати за спецвикористання
лісових ресурсів.
«В умовах воєнного стану податкова дисципліна господарюючих
суб’єктів - одна з критично важливих передумов для фінансування заходів оборонного характеру та інших вкрай потрібних видатків.
Тому податкова служба здійснює системний моніторинг та аналіз діяльності всіх платників. Щодо тих СГД, які використовують у власній діяльності природні ресурси, то наша позиція однозначна: всі зобов’язані дотримуватися вимог закону, тобто своєчасно здійснювати податкові платежі до бюджету», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.
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