Бюджет Волині отримав 68 мільйонів «лісових» податків

Бюджет Волині отримав 68 мільйонів «лісових» податків
На Волині сплатили 68 мільйонів гривень ренти за спеціальне
використання лісів.

За підсумками січня-вересня 2022 року лісові ресурси Волині поповнили бюджет на 67,7 мільйона гривень ренти, - повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області

Зокрема, до загального фонду надійшло 55,2 мільйона гривень, а до
спецфонду – 12,5 мільйона гривень рентної плати за спецвикористання
лісових ресурсів.

«В умовах воєнного стану податкова дисципліна господарюючих
суб’єктів - одна з критично важливих передумов для фінансування заходів оборонного характеру та інших вкрай потрібних видатків.
Тому податкова служба здійснює системний моніторинг та аналіз діяльності всіх платників. Щодо тих СГД, які використовують у власній діяльності природні ресурси, то наша позиція однозначна: всі зобов’язані дотримуватися вимог закону, тобто своєчасно здійснювати податкові платежі до бюджету», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.

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Теги: податки, бюджет, Волинь, гроші
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